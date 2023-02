Giel Vlugt stuwt de kitesport steeds verder omhoog: ‘Mijn sprong is nu de norm geworden’

Hooguit drie weken per jaar verblijft Giel Vlugt nog in Nederland. De rest van het jaar reist de 27-jarige kitesurfer uit Oudheusden de wereld rond, in het spoor van de beste wind en de hoogste golven. Op zoek naar de mooiste kunsten om uit te voeren. ,,Ze zijn helaas gestopt met het vernoemen van tricks.”

Ook in de eerste weken van 2023 is Vlugt niet in Nederland te vinden. Kaapstad is nu zijn standplaats. Daar kroonde de Brabander zich begin januari tot winnaar van de World Tour 2022 op het onderdeel Big Air, waarbij het draait om hoge en spectaculaire sprongen.

Een jaar eerder was Vlugt nog net buiten het podium geëindigd. En dus was de motivatie groot om iets nieuws te proberen. Dat lukte door als eerste succesvol een double loop uit te voeren. ,,Ik wilde een trick hebben die voor de jury duidelijk meer punten waard is. Sindsdien is de sport veranderd”, blikt Vlugt terug vanuit Zuid-Afrika. ,,Het is echt een nieuw hoofdstuk in het Big Air. De double loop is nu de norm. Iedereen is gaan pushen en de scores schieten omhoog.”

,,De sprong brengt wel veel risico op een crash met zich mee”, vertelt Vlugt over het moment in Frankrijk, waar hij de double loop introduceerde. Met vervolgens een tweede (Frankrijk), eerste (Spanje), derde (Brazilië) en tweede plaats (Kaapstad) bleek het de basis voor de eindwinst in het klassement. ,,Daarmee laat je zien over het hele jaar de beste rijder te zijn in verschillende omstandigheden.”

Foto’s en handtekeningen

De nieuwe tricks volgen elkaar nu razendsnel op. Waar freestyle altijd de populairste discipline was binnen het kitesurfen, is het onderdeel Big Air bezig vele harten te veroveren. ,,Big Air is minder technisch, maar wel op twintig meter hoogte. Dat maakt het spectaculair en voor toeschouwers leuker. De nieuwe generatie wil alleen nog maar Big Air doen.”

De toenemende populariteit ervaart Vlugt ook persoonlijk. Zo groeide niet alleen het aantal volgers op zijn Instagram – enorm belangrijk vanwege sponsorinkomsten – naar ruim 40.000, maar wordt hij ook regelmatig herkend en aangesproken. ,,Als ik hier ’s avonds een hapje ga eten komen ze weleens naar me toe voor een foto of handtekening. Meestal helemaal nerveus”, vertelt hij lachend. ,,En echt van alle leeftijden, zowel kinderen van 17 als 40-jarigen.”

Red Bull Big Air

Met de World Tour-winst en eerder al de uitverkiezing tot Men’s Rider of the Year was 2022 voor de 27-jarige kiter een echt doorbraakjaar. Maar Vlugt blijft nieuwe doelen stellen: ,,Ik wil nog eens de Red Bull King of the Air winnen in Kaapstad. Dat is het grootste event. Als je de beste van de wereld wilt worden, is daar winnen een absolute must. Afgelopen jaar verloor ik in de kwartfinale van mijn rivaal Liam Whaley, eind dit jaar een nieuwe kans.”

En dus zal Vlugt ook nu weer de concurrentie voor moeten blijven. In Kaapstad werkt de Oudheusdenaar momenteel aan het bedenken en perfectioneren van zijn nieuwste tricks. Of we tijdens de eerstvolgende wedstrijd in april al een officiële Vlugt-move kunnen verwachten? ,,Het gaat nu zo hard met Big Air, dat ze helaas maar zijn gestopt met tricks vernoemen”, besluit hij met een lach.

Volledig scherm Giel Vlugt als winnaar van de Big Air Kite League World Tour © Arnaud Plas