Giftig drugsafval direct in de Brabantse grond geloosd: ‘Alles wat hier in de bodem zit gaat dood’

Planken verstopt onder de bladeren, met daaronder een dikke witte laag en uit elkaar gevallen grond. Cocaïneresten, weet de expert van de politie op basis van de vieze geur. In een bos in Halsteren blijkt een tijdlang drugsafval rechtstreeks in de grond geloosd. De vrees is dat dit een populairdere methode wordt voor criminelen, die vele malen schadelijker is.

Er wordt meer drugs geproduceerd, er worden meer labs gevonden, maar het aantal dumpingen daalt. Waar gaat het afval dan heen? Vaker direct de grond in, vrezen opsporingsinstanties.

,,Het is een verschrikkelijk gif, daar gaan heel veel dieren aan dood”, zegt boswachter Erik de Jonge in de documentaire De verborgen prijs van drugs in Brabant op deze site. Waar drugsafval tot nu toe vaak in de grote blauwe vaten werd gestopt waarin ook de grondstoffen worden aangeleverd, hebben criminelen een manier gevonden om hun afval ongezien kwijt te raken. Direct in de grond.

Op al deze plaatsen werd in de politieregio Zeeland-West-Brabant een drugslab, -dumping of -opslaglocatie gevonden. De cijfers dateren van januari 2020 tot half 2021.

Hoe gevaarlijk dat kan zijn laat drugscoördinator Freek Pecht zien aan documentairemaker Margo de Haas. In een Tilburgs lab laat hij een vat van 200 liter zien, met een sterk zurig afval. ,,Als iemand daarin zou verdwijnen, smelt alles. Tot op de botten aan toe." Waar hier het spul nog ‘netjes’ in een ton zit, gaat het op andere plaatsen direct met een slang de grond in. Pecht: ,,Ze graven een gat, lozen het afval erin, dekken het af en doen of het er niet is.”

Het is gemakkelijk voor te stellen dat een ree die door dit spul loopt zijn poten brandt. Maar erger nog is volgens boswachter De Jonge de schade aan de bodem. ,,Op het moment dat een ree bijvoorbeeld door drugsafval heen loopt zullen zeker zijn poten daaraan kapot gaan, maar het probleem zit voornamelijk in het onzichtbare: de bodem. Al ons leven komt voort uit de bodem. Daarop moeten we zuinig zijn.”

Vervuild grondwater gaat de akkers op, om te beregenen, en het kan in ons drinkwater terechtkomen. Daarbij komt dat alles wat hier in de bodem zat, dood is, vervolgt De Jonge. Ook zijn de kosten voor het opruimen een tiental keer hoger dan gebruikelijk bij gewone dumpingen in vaten en jerrycans.

