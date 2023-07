Gladiolen en tóch een kruisje voor 89-jarige Blanche

Oss heeft het al, maar heilige pater Titus Brandsma krijgt nu ook een herden­kings­dag in Friesland

DOKKUM/OSS - De legendarische pater Titus Brandsma krijgt een eigen jaarlijkse herdenkingsdag in Friesland. De karmeliet, die op school zat in Megen en in Oss oprichter was van onder meer de bibliotheek en het latere Titus Brandsmalyceum, werd in 2022 heilig verklaard.