Glasvezelsprietje kan een bloemetje gebruiken: ook Delta vindt dat prachtig in Goirle

Rianne’s trimsalon in Breugel werd volledig verwoest door felle brand: ‘Ik heb nog geen schaar meer’

SON EN BREUGEL - Rianne van de Wiel was maandagmorgen nog gewoon aan het werk in haar trimsalon Ala Pluto in Breugel, een paar uur later is daar na een felle brand niets meer van over.