Glurende buren zien vader en dochter (7) ‘vrijen’, maar die weten van niks: rechter spreekt vader direct vrij

Onderzoek naar zware stroperij in West-Bra­bant gaat door: twee verdachten in beeld

MADE - In Made is dinsdagochtend op een woonwagenkamp een man aangehouden vanwege een zware vorm van stroperij in diverse gebieden in West-Brabant. Een tweede verdachte is in beeld, maar het is niet bekend of die zich al heeft gemeld of is opgepakt.

6 december