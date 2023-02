GO Scooter gebruiken in Tilburg en Den Bosch? Dat lukt momenteel niet ‘door onverwachte omstandigheden’

TILBURG/DEN BOSCH - De inmiddels welbekende groene deelscooters van GO Sharing zijn wegens ‘onverwachte omstandigheden’ niet beschikbaar in Tilburg en Den Bosch. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

Sinds vrijdag is het niet mogelijk gebruik te maken van de groene scooters van GO Sharing. Wie de app opent, krijgt de melding dat de brom- en snorfietsen per direct onbeschikbaar zijn. In Den Bosch rijden normaal zo'n tweehonderd rond terwijl in Tilburg er 125 rijden.

Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Het bedrijf laat weten op de hoogte te zijn van het probleem en dat ze bezig zijn met een oplossing. In contact komen met het bedrijf over wat er precies aan de hand is, lukte tot nog toe niet. De elektrische deelfietsen van het bedrijf rijden vooralsnog wel rond.

Volledig scherm Het bericht van GO Sharing © GO Sharing app

Inkrimping en faillissement

GO Sharing was onlangs al eerder in het nieuws. Het bedrijf besloot zich terug te trekken uit 32 gemeenten waar ze actief waren. ,,Door ons te focussen op de gebieden waar het gebruik goed is, willen we een stabiele basis voor deelvervoer creëren en de kwaliteit verder bevorderen”, valt te lezen op de website over deze beslissing.

Daarnaast werd ruim een week geleden bekend dat het bedrijft dat de voertuigen maakt, GreenMo uit Waardenburg, failliet is verklaard. Tot de klantenkring van GreenMo, gevestigd in het Gelderse Waardenburg, behoorden onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza, verschillende flitsbezorgers (Getir, Gorillas) en zelfs de politie. In totaal rijden er door heel Europa 35.000 scooters van het bedrijf.

,,Wij gaan door en blijven rondrijden. De scooters blijven op straat, we moeten alleen op zoek naar een andere partner voor servicewerkzaamheden zoals reparaties", zei een woordvoerder toen nog. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn, al is het onduidelijk of de niet-rijden van de voertuigen in directe verbinding staat met dit faillissement. In de gemeente Den Bosch rijden zo’n tweehonderd deelscooters en net zoveel deelfietsen van GO Sharing.