‘God keek naar de aarde en zag dat de mens er een potje van maakte’

Schijvens Mode breidt uit in Schijndel: ‘Het is een grillige markt, maar wij hebben vertrouwen’

SCHIJNDEL - De modebranche heeft het al jarenlang niet makkelijk. Het aantal fysieke winkels daalt, online-winkels groeien. In die onrustige kledingmarkt beweegt Schijvens Mode zich met vijftien winkels in Oost-Brabant. In Schijndel worden winkel en magazijn zelfs uitgebreid.