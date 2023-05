Goirle sloft achteraan met huizen voor statushouders

Broer en zus doen tegelijk vm­bo-exa­men op Udens College: ‘Hopelijk samen een feest’

ODILIAPEEL/UDEN - In huize Van den Heuvel in Odiliapeel kunnen binnenkort misschien niet één, maar twee vlaggen inclusief rugtassen worden uitgehangen. Want broer en zus Jens en Famke doen in Uden allebei vmbo-eindexamen. Slagen ze, dan houden ze samen een vette party.