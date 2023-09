Goirle wacht een invasie van 48 reuzen, reuzinnen en reusjes

Vrouw achter­volgt oplichter uit Arnhem die met vals geld telefoons kocht, 7-jarige dochter maakt alles mee

Het is dat een vrouw doorhad dat ze was opgelicht en meteen achter hem aanging. Anders had een 22-jarige man uit Arnhem kunnen doorgaan met zijn truc: dure telefoons kopen via Marktplaats en dan met vals geld betalen.