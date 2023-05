Golfbreker of aanlegsteiger? Buren willen dat bouwwerk in Oude Maasarm verdwijnt

Met een fles water op bezoek, extra aandacht voor 85-plus­sers in Boxtel

BOXTEL - Met een fles water op bezoek bij 85-plussers in Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Esch om te onderstrepen hoe belangrijk het is om bij extreme hitte voldoende te drinken. Tenminste 1,5 liter vocht per dag drinken helpt bij een hittegolf.