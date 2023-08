Golfen én wandelen tussen kunst en natuur: ‘Ik droom van een klein Kröller-Müller, er is nog ruimte genoeg’

‘Laagdrem­pe­li­ge’ pastor Giny van der Korput is voor gastvrije­re kerk: ‘Ik hoop dat we niet al te laat zijn’

WAGENBERG - Als jong meisje was ze al onder de indruk van de H. Gummaruskerk in Wagenberg. Nu staat pastor Giny van der Korput (72) er zelf al jaren achter het altaar. Met een duidelijke visie over een kerk die meer tussen de mensen gaat leren staan.