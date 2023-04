Goooeeedemiddag! Bosschenaar wint tien jaar lang 25.000 euro

Boxtel is wel heel zuinig: één verkeers­licht vervangen in vier jaar terwijl er 1 miljoen euro op de plank ligt

BOXTEL - Een aantal verkeerslichten in Boxtel is zo oud dat zelfs een museum ze niet zou willen. Er wordt over gegrapt, maar al vier jaar lang ligt er één miljoen euro op de planken om de verkeersregelinstallaties te vervangen of op te knappen.