Gotta catch 'em all! Er komt een Pokémonbeurs naar Den Bosch

indebuurt.nlAlle Pokémonfans opgelet! Er is binnenkort namelijk een heuse Pokémonconventie in onze stad. Op 2 april is een Kanto Fair in Den Bosch waarbij wel 150 tafels vol liggen met spullen van Ash, Pikachu en Balthazar liggen en kun je ook Pokémonkaarten ruilen.

Vergeet als echte Pokémonfan je ruilmap niet mee te nemen naar de beurs, want er is een deel van de beurs afgezet om te ruilen. Natuurlijk ben je niet beperkt tot deze ruimte en mag je overal in de hal met je ruilmap rondlopen en kijken of jij je verzameling compleet kan maken.

“Er zijn genoeg standhouders die ook in zijn voor een mooie trade”, schrijven de organisatoren op de site van het evenement. Er is catering aanwezig, dus je kunt tussen al het ruilen door ook een hapje eten.

Toernooi

Op de beurs is ook een Trading Cards Game (TCG) toernooi, een kaartje voor het toernooi kost 15 euro per persoon. Dit toernooi wordt ook live uitgezonden op platform Voggt.

Waar en hoe laat?

Een kaartje voor het evenement kost 6 euro en 7 euro aan de deur. Kinderen tot en met 5 jaar mogen gratis naar binnen. De deuren openen om 11.00 uur en sluiten weer om 16.00 uur. Waar je moet zijn? Aan de Marathonloop 1 in de Maaspoort in Den Bosch. Parkeren is gratis.

