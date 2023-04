Gouden gemeentespeld voor Vincent van Gils

Miljoenen­te­kort dreigt bij ABG-organisa­tie: ‘Het wordt spannend’

BAARLE-NASSAU - De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen moeten de komende jaren diep in de buidel tasten om te voorkomen dat hun samenwerkingsverband ABG in de rode cijfers belandt. Dat blijkt uit een document dat met raadsleden uit de drie gemeenten is gedeeld.