Goudhaantje Jozefzoon na geweldige invalbeurt bij RKC: ‘Niemand had dit in de rust gedacht’

Invaller Florian Jozefzoon was met twee doelpunten het goudhaantje aan RKC-zijde in het duel met Heerenveen (1-4). Hij keerde samen met de andere invallers de wedstrijd na rust helemaal om.

Jozefzoon moet het dit seizoen bij RKC met name met invalbeurten doen, maar de bijdrage van de buitenspeler aan de overwinning op Heerenveen was heel groot. Waar hij vorige week ook al scoorde tegen Fortuna Sittard, nam hij als invaller de Waalwijkers zaterdagavond bij de hand.

RKC stond met 1-0 achter na een dramatische eerste helft en trainer Joseph Oosting moest ingrijpen. Onder anderen Jozefzoon stond in de tweede helft aan de aftrap en met de 1-1 en de 1-4 zette hij zichzelf in de spotlights in de bizarre comeback-wedstrijd van RKC. ,,Naar de eerste helft zat ik niet echt lekker te kijken nee", zegt hij met een lach. ,,We zakten ver in, konden geen druk zetten. De trainer had goed gezien dat hij in de rust wat moest wisselen.”

Gevoel te pakken

Zijn eerste goal was de belangrijkste van de avond, daarmee zette hij RKC op gelijke hoogte en zorgde hij voor vertrouwen bij de bezoekers. ,,Het was een goede aanval via Mats, ik stond één tegen één, zag de ruimte en kon uithalen. Dat was heel lekker. En na de 1-2 hadden we het gevoel te pakken. We zijn heel blij met die punten, dit had niemand in de rust gedacht.”

Dat RKC een hecht team is, zowel de basisspelers als de rest van de selectie, daar is Jozefzoon duidelijk in. Hij voelt zich niet minder als invaller. ,,De selectie bestaat uit ruim twintig man, we moeten het met zijn allen doen. Ik vond het ook leuk voor de andere invallers dat het de tweede helft zo goed liep.”