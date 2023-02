Gratis kopje koffie in Gestelse gemeenschapshuizen: ‘Lekker even buurten, en het scheelt stookkosten thuis’

Verandaver­ko­per Gokhan uit Helmond werkt zich slag in de rondte om landgeno­ten te helpen met warme kleren

HELMOND - De tassen met kleren en andere hulpgoederen voor Turkije zijn niet aan te slepen bij Opmaat Veranda in Helmond; mensen komen er massaal spullen brengen. Ondernemer Gokhan Denizoglu aarzelde maandagmorgen geen moment toen hij het nieuws over de verwoestende aardbeving in zijn vaderland hoorde. ,,Heel heftig. Ik besefte meteen dat ik moest helpen.”

19:00