Gratis wandelshirt voor Oirschotse vierdaagselopers

‘Fantas­tisch’ bouwplan voor vernieuwde basis­school Bernadette: puntdaken en een glazen hart

VEGHEL - Speelse ‘puntdaken’ en een transparante verbindingszone. Dat zijn de opvallendste kenmerken van het ontwerp voor de nieuwbouw van basisschool Bernadette in Veghel waar ook nog oog is voor het huidige gebouw, want de buitenmuren blijven behouden. In januari volgend jaar moet de bouw starten.