Grijze luchten, regen en veel wind; waar blijven de zonnestraaltjes?

Voor het eerst blazen op klarinet of trombone tijdens Muziekweek Deurne

DEURNE - Geluid krijgen uit een klarinet of schuiftrombone, het lijkt gemakkelijker dan het is. Zo’n achthonderd kinderen uit de groepen 5 en 6 van alle basisscholen in de gemeente Deurne kunnen deze week zelf ervaren hoe je muziek maakt op een instrument.