Groen licht voor starterswoningen Kaatsheuvel: ‘Hoogte van 10 meter valt niet uit de toon aan Prins Hendrikstraat’

Spreekuur voor onderne­mers is weer terug in Woensd­recht

Na drie jaar is het inloopspreekuur voor ondernemers in de gemeente Woensdrecht weer terug. Door corona kwamen de inloopspreekuren te vervallen, maar dit jaar kunnen de ondernemers weer bij wethouder Thierry de Heer en de bedrijfscontactfunctionaris Monica van den Berg terecht voor allerlei vragen over ondernemen in Woensdrecht.

14:35