Groene vingers? Maak dan in september je Bredase tuin klaar met de trends van 2024

Opricht­ster Chaja Oss geridderd bij afscheid

OSS - Voor hetzelfde geld was ze in 2002 overleden aan een levensbedreigende aandoening. Maar ze herstelde en richtte stichting Chaja op. Bij haar afscheid als voorzitter werd Marleen van den Berg vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.