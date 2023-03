GroenLinks en PvdA trekken samen naar station Tilburg met manifest tegen ‘uitholling' openbaar vervoer

INGEZONDEN OPINIE Mening | Stiekem condoom af doen getuigt van waardeloze mentali­teit maar strafeis is waanzin ten top

Ja, dat kan toch allemaal maar in Nederland was een refrein van het satirische kwartet Farce Majeure bij de NCRV in de jaren 1983 tot en met 1986. Het gaf aan dat het in Nederland niet gekker moest worden.