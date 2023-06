Plantenbak vliegt in brand in Waalwijk, rook trekt over restaurant KFC

WAALWIJK - Op een bedrijventerrein aan de Prof. Asserweg in Waalwijk is woensdag rond 19.00 uur een plantenbak in brand gevlogen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die over restaurant KFC trok dat aan de overkant is gevestigd.