Groot drugslab gevonden in woning in Esch: man en vrouw uit Hengelo en Hongarije opgepakt

Het gaat om een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije. Zij waren op het moment van de inval aanwezig in de woning.



De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Ze kwam het lab op het spoor na een ‘serieuze’ tip, aldus een politiewoordvoerster. Het lab bevindt zich in een kelder van een vrijstaande woning. De politie spreekt over een ‘groot lab’.



Het gaat om een drugslab waar amfetamine-olie gemaakt werd. Dat wordt gebruikt voor de productie van amfetamine en harddrugs. Er stond onder andere een ketel van 1.000 liter. ,,Een drugslab midden in een woonwijk is zeer gevaarlijk”, aldus de woordvoerster.



Het onderzoek in het pand en het opruimen gaat nog tot laat in de avond duren.