Grootste concert van het jaar voor koor Canta Libre: ‘De muziek is troostrijk, maar ook romantisch’

Vijf jaar na de opening is rechtbank niet meer weg te denken uit de stad: ‘Landmark waar Breda fier op kan zijn’

BREDA - Het gerechtsgebouw aan de Stationslaan in Breda is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een icoon van de stad. Een statig pand, als tegenwicht tegen de steeds zwaarder wordende criminaliteit daarbuiten. Maar wat speelt zich daarbinnen af?