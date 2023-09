Grootste militaire oefening in jaren: 13 Lichte Brigade uit Oirschot rukt op naar Duitsland voor strijd tegen ‘agressor uit het oosten’

De Speledonc­kers brengen eigentijd­se ‘Romeo & Julia’: ‘Steeds weer die cirkel van liefde en geweld’

SOMEREN - Geen stoffig kostuumdrama, maar Shakespeare in een eigentijds jasje: zondag gaat de voorstelling Romeo & Julia van toneelvereniging De Speledonckers in première in natuurtheater De Donck in Someren.