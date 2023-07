Grootste partij Boxtel kritisch op geld uitgeven aan voorkomen natuurrampen: ‘Ik pleit voor enig realisme’

Oosterhout schrapt ‘eigen’ kapvergun­ning, maar verzet is stevig: ‘Waarom zijn natuur­clubs niet betrokken?’

OOSTERHOUT – Oosterhout schrapt in het nieuwe groenbeleid de verplichte vel- of kapvergunning voor bomen op gemeentegrond. En: voor elke gekapte boom komen er twee terug. Een raadsmeerderheid gaat akkoord, maar de oppositie is getergd: ,,Waar is de participatie?”