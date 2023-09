Grote brand bij Werkendamse Metaal Handel, vuur onder controle

Na 107 boetes zijn de piraten van Radio Mexico legaal. ‘Da’s wennen hoor, het is minder spannend’

DEN BOSCH - Ze slingerden 43 jaar lang illegaal Nederlandstalige muziek de ether in. Vanuit een zolderkamer in de Hambaken groeide het Bossche Radio Mexico uit tot een monument van de piratenzenders. Na 107 boetes zijn ze nu legaal. Da's wennen. ‘Het is toch minder spannend.’