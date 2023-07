Grote brand breekt uit in hal van agrarisch bedrijf, tientallen stieren uit naastgelegen stal gehaald

updateOSS - In Oss is vrijdag rond 17.15 uur een grote brand uitgebroken in een hal van een agrarisch bedrijf aan de Mikkeldonkweg in Oss. De rook is in de wijde omgeving te zien. Op het dak liggen zonnepanelen.