Grote inval politie gaande bij autoschadebedrijf in Tilburg, specialisten zoeken naar explosieven

Een team explosieven verkenners van de politie, veelal onherkenbaar door bivakmuts, kwam ter plaatse met twee hondenbegeleiders. Zij zijn al geruime tijd het pand aan het doorzoeken. Een auto die ook werd gecontroleerd op mogelijke explosieven is inmiddels in beslag genomen en afgevoerd. Camera's die aan de buitenkant van het pand waren opgehangen, zijn afgedekt.

Verhuurder verrast door inval

De verhuurder van het pand, Herman Bolenius, werd woensdagochtend door een van de buren op de hoogte gesteld van de inval. Bolenius zegt verrast te zijn door de politieactie. ,,Deze huurders zitten er nu een jaar of vier. Ik heb nooit problemen gehad met ze gehad.”



Medewerkers van naastgelegen bedrijven hebben nooit eerder politie bij het autobedrijf gezien. ,,Het zijn aardige gasten. Altijd vriendelijk en als we een keer gereedschap wilden lenen was dat ook nooit een probleem.”



Het onderzoek dat leidde tot de inval in Tilburg wordt uitgevoerd door de politie-eenheid Midden-Nederland. Een woordvoerder bevestigt desgevraagd dat er een onderzoek loopt, maar wil verder niets zeggen over de zaak.