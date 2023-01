Grote stroomstoring in omgeving van Tilburg na anderhalf uur opgelost, Efteling-attracties opgestart

Met videoTILBURG - Door een enorme stroomstoring zaten dinsdagmiddag ruim 38.000 gebruikers in Tilburg en omgeving zonder elektriciteit. Vooral de directe omgeving van de stad had er last van: zo viel de stroom in achttien andere plaatsen uit. Door de storing zat ook de hele Efteling zonder elektriciteit. Rond 15.50 uur had iedereen in de omgeving weer stroom.

De stroom viel rond 14.20 uur uit, wat tienduizenden huishoudens en bedrijven trof. Volgens Enexis begon de storing door kortsluiting, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Met een reservetransformator en reservekabels heeft de netbeheerder een noodoplossing gevonden. Omdat deze handmatig moesten worden aangesloten op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord, duurde de storing zo’n anderhalf uur.

Een groot aantal werknemers van Enexis kwam met ongeveer vijftien auto’s naar het station om de problemen het hoofd te bieden. Door de tijdelijke oplossing kunnen monteurs veilig de oorzaak van de kortsluiting onderzoeken. Zo is het nog niet bekend waar de problemen precies zijn begonnen.

Negentien plaatsen zonder elektriciteit

Naast een deel van Tilburg zaten achttien dorpen zonder stroom. Het ging om Haaren, Moergestel, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Kaatsheuvel, Biezenmortel, Helvoirt, Cromvoirt, De Moer, Dongen, Haghorst, Heukelom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oost- West en Middelbeers, Sprang-Capelle, Udenhout en Vught.

In Tilburg zat maar een klein deel van de mensen zonder stroom. Zo hadden beide vestigingen van de ETZ-ziekenhuizen, het Elisabeth en het Tweesteden, tijdens de storing gewoon stroom, liet woordvoerder Wim Pleunis weten. Ook de hulpdiensten ondervonden weinig hinder door de storing. Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant viel wel het aantal liftopsluitingen op dat groter was dan gebruikelijk. ,,Maar dat was uiteindelijk maar een handvol. Dus het overbelastte de brandweer niet”, reageert een woordvoerder.

Bezoekers veilig uit attracties

Vooral in de directe omgeving van Tilburg was er veel overlast door de storing. Zo waren alle attracties in de Efteling buiten gebruik. Op Twitter was te zien dat de vliegende fakir in het Sprookjesbos midden in de lucht stil hing. Bezoekers moesten door de uitgevallen elektriciteit uit de attracties worden gehaald. Karretjes werden bij andere attracties op een veilige plek stopgezet. ,,Inmiddels zijn alle gasten veilig uit de attracties gehaald”, zegt woordvoerder Steven van Gils. Na het oplossen van de storing worden alle attracties weer opgestart.

Wachten op Enexis

Het park kon de stroomproblemen niet zelf oplossen en bleek daarvoor afhankelijk van Enexis. Van Gils gaf aan dat de gasten nog in het park mochten blijven. Hij hoopte dat het park nog open kon: ,,Het is afwachten wat de storing gaat doen. Misschien dat we de attracties dan een uurtje voor iedereen aan kunnen zetten.” Die hoop werd uiteindelijk bewaarheid.

Op andere plekken stond ook alles stil: zo gingen meerdere supermarkten dicht en zaten mensen vast in uitvallende liften. Ook automobilisten wachtten op meer nieuws over de storing. De verkeerslichten in het getroffen gebied deden het niet, waardoor het onder meer chaotisch was op de N65 van Oisterwijk naar Udenhout. De politie riep mensen daarom op ‘stapvoets’ kruispunten op te rijden.

Volledig scherm Bij het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord werkte Enexis met een grote groep medewerkers aan een oplossing. Daar werd een reservetransformator met reservekabels aangesloten. © Toby de Kort/De Kort Media

Volledig scherm Door stakende verkeerslichten is het chaotisch op de N65. © Toby de Kort/De Kort Media

Volledig scherm De politie waarschuwt bestuurders op de N65 ‘stapvoets’ over de kruispunten te rijden. © Toby de Kort/De Kort Media

Volledig scherm Het is door de stroomstoring chaotisch op de N65 van Oisterwijk naar Udenhout, omdat de verkeerslichten het niet doen. © BD

Volledig scherm De Python in de Efteling moest worden ontruimd omdat het karretje door de stroomstoring stil is komen te staan op de lifthill. © Jeroen Stuve/Stuve Fotografie

Volledig scherm Alle attracties in de Efteling kwamen door de stroomstoring stil te staan. Ook passagiers van de slakken-monorail moesten uit hun benarde positie worden bevrijd. © Erik Haverhals/FPMB

Volledig scherm Bij een slagerij in Helvoirt werd het vlees door de stroomstoring ineens niet meer gekoeld. © Bart Meester/Meesters Multimedia

Volledig scherm Meerdere supermarkten zijn door de enorme stroomstoring dicht. © Erik Haverhals/FPMB

Volledig scherm Meerdere supermarkten, waaronder filialen van de Lidl, zijn dicht door de stroomstoring. © Erik Haverhals/FPMB

Volledig scherm Onder meer een Albert Heijn in Oisterwijk is dicht door de stroomstoring. © Toby de Kort/De Kort Media