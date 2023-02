Grote variatie in optocht van Esch

De loopgroep van CV De Geldwolfjes voeren een kar mee met daarop een fiets op een helling van Alpe ’dHuZes. ,,Ik fiets mee voor het KWF, dat is mijn rol”, vertelt Vanja Goossen, die net als de andere Geldwolfjes een verrekijker in de vorm van twee wc-rollen draagt.

Cape Carnaval

,,Mooi, hè? Maar we hebben er door corona dan ook drie jaar de tijd voor gehad”, lacht Daniëlle van Tilburg. De Roze Sokken hebben hun raket Pink Rocket eveneens na drie jaar weer van stal gehaald en het grondpersoneel van Cape Carnaval is druk in de weer.

Het loopt alleen niet zo goed af met de astronauten die zwartgeblakerd weer uitstappen. Dat er maar één wagen is – de prachtige stoomtrein van CV ’t Bacchuscorps – mag de pret niet drukken: de optocht is erg gevarieerd.

Eric van Roosmalen, voorzitter van de Stichting Oggelvorsen, legt het uit: ,,Het komt niet alleen door corona dat het aantal wagen is teruggelopen, die trend was al bezig. Het aantal loopgroepen, daarentegen, neemt in kwantiteit en in kwaliteit steeds meer toe.”