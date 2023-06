Grote verandering op komst op vliegbasis Gilze-Rijen: vijf vragen over de helikopterwissel

Jos en Rietje Kouters zijn het bekendste echtpaar van Noordhoek; nu vieren ze hun platina huwelijk

NOORDHOEK - Een leven tussen de kippen en pruimen. Zo zou je het huwelijk van Jos Kouters (92) en Riet Kop (91) ook samen kunnen vatten. Het echtpaar is deze maand zeventig jaar getrouwd. Op 2 juni 1953 voor de wet, acht dagen later in de kerk van Standdaarbuiten waar Riet vandaan komt.