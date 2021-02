Grote verschillen in Brabant: het ene deel krijgt 20 centimeter sneeuw, het andere misschien net 5

De wolf slaat weer toe in Brabant: ‘Waarom zou hij een ree zoeken als hij ook tien schapen kan vangen?’

3 december BRABANT - In het voorjaar zorgde hij al voor reuring in Brabant en ook in het najaar slaat hij toe: de wolf is terug en de schapen moeten het in Brabant ontgelden. ,,In de wilde natuur is een kudde normaal gesproken weerbaar, maar gefokte schapen zijn dat niet.”