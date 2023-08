Grote woningbrand in Breda, donkere rookwolken boven woonwijk

Meierij­stad krijgt gelijk van rechter: huurwonin­gen Iepenlaan wel noodzake­lijk

DEN HAAG/VEGHEL - Woningstichting Area kan door met de bouw van 16 sociale huurappartementen aan de Iepenlaan 4 in Veghel. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. De appartementen komen in twee woonblokken op de locatie waar Area en Ons Welzijn hun kantoor hadden.