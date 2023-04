Grote zorg over versleten bruggen in en rond Steenbergen: ‘Je moet er niet aan denken dat ze straks dicht moeten’

Alleen­staan­de statushou­ders weg uit studentiko­ze omgeving De Tijvert? ‘Wij zien ze als groep, maar het zijn individuen’

BOXTEL - De opvang van elf alleenstaande statushouders in wooncomplex De Tijvert in Boxtel werkt niet meer. Mogelijk komen er daarom straks alleenstaande minderjarige statushouders te wonen. De gemeente wil er verder niets over zeggen, anderen wel. ,,Er zijn wel eens problemen met de begeleiding.”