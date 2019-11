Gulle gever doneert tientallen potten groenten die bijna 7 jaar over datum zijn

Ongetwijfeld lief bedoeld, laat de stichting Gain weten. Maar de tientallen potten groenten die iemand gisteren bij de poort zette, zijn zo oud dat ze niet naar hongerige mensen in het buitenland mogen.



Gain, dat voedsel brengt naar hulpbehoevenden over de grens, kan er niets mee omdat de regel is dat de etenswaren niet over datum mogen zijn.



,,We gaan ervan uit dat dit met de beste bedoelingen is ingeleverd, maar vragen toch uw aandacht hiervoor’’, aldus de stichting. Mogelijk kost het zelfs geld om de lading te vernietigen, vreest Gain. Sleeuwijkers opperen al om de gift als varkensvoer te verwerken en de potjes in de glasbak te gooien, of ze gratis te laten afhalen door iemand die ze nog durft te eten.