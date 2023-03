Half Casteren staat in teken van openluchtspektakel

CASTEREN - ‘Elisabeth, de Rebelse Roos’ staat komende zomer centraal in Casteren. Het halve dorp is dan betrokken bij het openluchtspektakel dat een regionale uitstraling moet krijgen.

Op Kerkstraat 19 was afgelopen zondag een deel van de decors, een diversiteit aan attributen en een aantal kostuums te zien als opstapje naar de uitvoeringen in juni en juli.

Honderden bezoekers namen onder het genot van een natje en een droogje een voorschot op het spektakel. Ook de creatieve man achter de decors, Herald Coolbergen, geniet deze middag. ,,Je ziet dat er volop belangstelling is en ik krijg heel veel leuke reacties op de decorstukken. Mensen zagen eerder de maquette, maar zien nu hoe groot het in werkelijkheid gaat worden.”

Quote Voor hen zijn er geen hoofdrol­spe­lers, alle acteurs zijn even belangrijk Martine de Ruijter

In het Elisabethspel krijgt het publiek een inkijk in het roerige korte leven van Elisabeth von Thüringen (1207-1231). Een van oorsprong Hongaarse prinses die slechts 24 jaar werd. Een bewogen leven in een tijd van kruistochten, veldslagen en een volslagen ander mensbeeld. Zij bakte broden voor de armen en zorgde voor zieke mensen.

,,Tegen die achtergrond heeft de organiserende stichting ervoor gekozen om de Voedselbank Bladel een prominente plaats te geven in en om het spektakel. Daarmee slaan we als het ware een brug naar de hedendaagse wereldwijde problematiek zoals de opvang van vluchtelingen, de energiecrisis en de inflatie. We besteden ook aandacht aan educatie en wereldburgerschap richting de basisschool”, zo zegt Martine de Ruijter, die samen met Anouk Gooskens de persplanning verzorgt.

Volledig scherm Herald Coolbergen, de creatieve geest van de decors. © Juan Vrijdag / DCI Media

Het is al zo’n twee jaar geleden dat Toneelvereniging Tovercast en Muziekvereniging St. Willibrordus elkaar vonden in de Stichting Cultuur Casteren om daarmee het openluchtspel (23, 24, 25, 30 juni en 1 en 2 juli) op touw te zetten.

Het bestuur en de werkgroepen, in totaal zo’n 30 personen, gaan voor een grote productie met veel acteurs, overdekte tribunes, prachtige decors en meeslepende muziek. De regie is in handen van Alex van Hove, Pythia Winia tekent voor het script. ,,Voor hen zijn er geen hoofdrolspelers, alle acteurs zijn even belangrijk”, zo weet De Ruijter. Met veel succes is ook in de jaren 1956 en 1961 het spel in Casteren al op de planken gebracht.

Start van verkoop tickets begin april

Volgens Gooskens draait de organisatie inmiddels op volle toeren. ,,Met name is er op onze site (derebelseroos.nl) veel informatie terug te vinden. Om de kosten van het openluchtfestijn te dekken zijn er sponsorpakketten beschikbaar en kunnen sympathisanten zich onder de Vrienden van Elisabeth scharen. De verkoop van tickets start naar verwachting begin april, maar liefhebbers kunnen zich nu al aanmelden. We doen ook nog een oproep voor vrijwilligers. Die kunnen zich melden via info@derebelseroos.nl.”