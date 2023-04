Halve finale zangwedstrijd De Nieuwe Strot gratis toegankelijk in theater De Bussel

Noodkreet ouders Bu­del-Schoot en Dorplein: ‘Geef ons snel duidelijk­heid over nieuwbouw basis­school’

BUDEL-SCHOOT/BUDEL-DORPLEIN - Ouders en ook de lokale politiek zijn het er over eens: er moet snel meer duidelijkheid komen over de plannen voor een nieuwe basisschool tussen Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Want steeds meer leerlingen uit Dorplein gaan over naar De Triolier in Budel.