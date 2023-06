Handig, gratis zonnebrandcrème in het Valkenbergpark: ‘In de winkel is het zo duur’

LEZERSBRIEVEN MENING | De Loint terug in het centrum van Waalwijk?

In het BD van 6 juni is door drie Waalwijkers het idee geopperd om ergens in het centrum van de stad een stukje Loint in zijn oorspronkelijke loop te herstellen. Je kunt er veel van vinden, maar origineel is het wel. Als minder wenselijk alternatief wordt gesproken over het markeren van een deel van de vroegere loop met blauwe verf.