Handig om te weten: dit betaal je om te trouwen in Bergen op Zoom

met video Scooterrij­der rijdt tegen geparkeer­de auto in Breda en moet naar het ziekenhuis

BREDA - Een scooterrijder is tegen een geparkeerde auto gereden in de Baltfortstraat in Breda. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.50 uur. De bestuurder reed op een huurscooter en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.