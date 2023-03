Haperend busvervoer drijft gemeentebestuur Gemert-Bakel tot wanhoop: ‘Het is echt hopeloos’

Twee lantaarnpa­len pal naast elkaar in Goirle: ‘Ziet er inderdaad vreemd uit, maar is bewust zo gedaan’

GOIRLE - Het is in elk geval geen half werk geweest in de Baanakkerstraat te Goirle. Twee lantaarnpalen staan er sinds kort pal naast elkaar. Beetje beroerd gepland misschien?