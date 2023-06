Hardlopend door de basiliek: ‘We hebben ook even een kaarsje aangestoken’

NAC-supporters na uitschake­ling teleurge­steld maar trots: ‘Volgend seizoen, dát wordt ons jaar’

BREDA – Natuurlijk is er teleurstelling, maar NAC-supporters zitten niet in zak en as na de uitschakeling door FC Emmen (4-1) in de strijd om promotie. Jürgen Vissers, Leon Deckers en Jop van Hofwegen kijken al uit naar volgend seizoen. ,,Er ligt een mooie basis.”