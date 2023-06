Haring happen levert 10.000 euro op voor goede doelen

Trashwal­ker Mia stopt op haar 87ste met afvalrapen: ‘Nu stop ik voortaan blikjes in mijn rollator’

BEST - Vijf jaar geleden sloot Mia Robben uit Best zich aan bij de Trashwalkers. Zes vrijwilligers kammen twee uur per maand hun ‘wijk’ uit, op zoek naar zwerfafval. Dat vinden ze vooral bij op- en afritten van de snelwegen rond Best en rond eetgelegenheden.