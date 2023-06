Harmonie Concordia en mensen met een beperking werken samen voor concert Concordia Unlimited

Breda moet bij spoorbazen leuren met internatio­na­le treinhalte: ‘Verwach­tin­gen niet waarge­maakt’

BREDA - Breda moet met de pet in de hand naar grote vervoerders om te vragen of de stad deel mag uitmaken van hun internationale treinennetwerk. Succes is niet gegarandeerd. ,,Die trein naar Londen? Dat gaat niet lukken.”