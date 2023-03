Harmonie Concordia geeft samen met mensen met een beperking een concert in De Maagd

BERGEN OP ZOOM - Muziek maken verbindt. Dat is de insteek van Concordia Unlimited, een concert waarbij de Bergse harmonie mensen met een lichamelijke of mentale beperking een podium biedt. Ze krijgen 15.000 euro subsidie uit het stimuleringsfonds cultuur.

Samen met de muzikanten zetten ze een show neer in theater De Maagd. ,,We hebben met tien deelnemers een avondvullend programma”, vertelt secretaris Jos van de Watering. De acts zijn heel divers. Zo is er de 21-jarige Dirk die vanwege een spierziekte in een rolstoel zit en alleen zijn hoofd kan bewegen.

,,Hij speelt de magic flute, een instrument dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met een beperkte spierfunctie”, zegt bestuurslid Maaike van de Watering. Piet (63) speelt piano en accordeon en er is ook het koor de Southwall Singers uit Steenbergen. Het is een gemengd koor waarvan de leden wonen of werken in woonvoorziening van SDW aan de Zuidwal.

Medley Ja Zuster, Nee Zuster

Ze zingen het liefst Nederlands, dus voor hen is een medley gearrangeerd van liedjes van Ja Zuster, Nee Zuster. Verder zijn er zangeres Elyne, Maria op blokfluit en Jeisson en Palle op gitaar en piano. Jan-Pieter danst solo, Koen drumt en dansgroep Kans Plus doet ook mee. Sjuul is co-presentator van de avond.

Voor bijna alle deelnemers zijn de muziekstukken uitgezocht en worden er arrangementen gemaakt. Het idee voor het concert ontstond vier jaar geleden. Harmonielid Koen Vos gaat al jaren als vrijwilliger mee op een vakantiekamp voor mensen met een beperking. Daar hoorde hij dat de harmonie uit Boxtel een zelfde soort concert had gehouden. Zo is het zaadje geplant. Door corona heeft het project ruim twee jaar stilgelegen.

Quote Normaal gesproken doen we alles zelf, nu huren we mensen in voor licht en geluid. De subsidie maakt dat mogelijk Maaike van de Watering, Harmonie Concordia

Green room

Nu zijn de voorbereidingen in volle gang. Concordia kan, vanwege de 15.000 euro subsidie uit het corona stimuleringsfonds, nu stimuleringsfonds cultuur genoemd, flink uitpakken. Zo wordt het artiestencafé in De Maagd omgetoverd tot een green room waar de artiesten worden geïnterviewd. Er is een verbinding met de theaterzaal. Fotograaf Nick Franken maakt van alle deelnemers portretten die in de foyer komen te hangen.

Met het concert wil de harmonie ook laten zien dat muziek maken niet altijd vanzelfsprekend is. ,,Wij komen binnen, gaan zitten en beginnen te toeteren. Voor mensen met een beperking geldt dat niet. Het is goed om daar bij stil te staan”, geeft Jos van de Watering mee.

Het concert is op 1 juli in De Maagd, maar de kaartverkoop start in april. Verder kan de harmonie nog gastmuzikanten gebruiken die het leuk vinden om mee te spelen. Zij kunnen zich aanmelden via unlimited@harmonieconcordia.nl