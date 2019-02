Hartverscheurend: terminaal zieke Dennis (35) overlijdt één dag na vervulling laatste wens in Efteling

Therapie voor teckel Tekk uit Breda vergoed door slechte fokker

11 februari BREDA – Teckel Tekk heeft een gebruiksaanwijzing. ‘Hij heeft het niet zo op mannen. Is ook geen fan van de bel. Dus niet schrikken als je binnenkomt. Gewoon even blijven staan en wachten totdat hij is uitgeblaft’. Met deze instructies kun je aanbellen bij Tim-Jim (33) en Loes (29)* uit Breda.