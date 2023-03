HC Tilburg heeft Mikki Roberts na 469 dagen terug: ‘Ik was bang dat het ski-ongeluk mijn strafcorner zou beïnvloeden’

Oosterhout likt wonden na vernieti­gen­de taal rechtbank over zonnepark: ‘We krijgen ervan langs’

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout likt de wonden nadat de rechtbank de omgevingsvergunning voor het zonnepark in de Oranjepolder heeft vernietigd. De taal is hard, beseft wethouder Guus Beenhakker. ‘Dit is niet leuk om te lezen. We krijgen ervan langs.’