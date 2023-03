HC Tilburg houdt dankzij sterke verdediging een punt over

Het motto van HC Tilburg is ‘defense is king’. Een goede verdedigende organisatie vormt de basis en van daaruit trekken de hockeysters ten aanval. Vaak stelde hoofdcoach Ageeth Boomgaardt dat het aan de bal beter kon. Toch sprokkelde HC Tilburg al veertien punten bij elkaar.

Werk aan de winkel dus in aanloop naar de competitiehervatting. HC Tilburg ging naar Malaga op trainingskamp en oefende daar twee keer tegen Huizen. Verder speelde het ook tegen Victory en Dragons uit België, Pinoké en stadsgenoot Were Di.Voor op papier kwalitatief mindere tegenstanders koos HC Tilburg bewust om zo te oefenen op balbezit.

Quote Als je weinig de bal krijgt en verdedi­gend een bijdrage kunt leveren, dan voelt dat ook goed. Je wordt zo een meer allround hockeyster Daphne Nikkels, aanvalster HC Tilburg

Overtuigend was het spel niet altijd, was de algehele tendens binnen de selectie. Daar zijn juist oefenwedstrijden voor, om te slijpen en te schaven. ,,Tegen de promotieklassers vonden we het wat lastiger om het spel te maken”, concludeerde Daphne Nikkels. ,,We merken wel dat we er vertrouwen uithalen als het verdedigend goed staat. Dan durven we ook te hockeyen.”

Als aanvalster op een eiland

Voor aanvalsters is het niet altijd gemakkelijk om bij HC Tilburg te spelen. Soms krijgen ze weinig ballen in een wedstrijd en scoren ze dus weinig. Of voelde dat voor Nikkels anders? ,,Als spitsen weten we dat we minder de bal krijgen dan bij partijtjes op de training. Het is hoe je daar dan mee omgaat”, antwoordde Nikkels.

Volledig scherm Scrimmage en een kans voor HC Tilburg © Pix4Profs-Ron Magielse

De 21-jarige aanvalster zei dat het een mentaal ding is. ,,Als je die knop omzet, dan kom je juist meer aan de bal. Als je gaat balen dan sta je op een eiland”, zei Nikkels, die in de zomer overkwam van Oranje-Rood, de ploeg die HC Tilburg via de nacompetitie uit de Tulp Hoofdklasse kegelde. ,,Bij Oranje-Rood kreeg ik nóg minder ballen.” Dus dit was voor haar al een hele vooruitgang.

Boomgaardt en assistent-coach Paumen verlangen dat iedereen rent, sleurt en meeverdedigt, ook de aanvalsters. De speelsters moeten zestig minuten lang het DNA van dit HC Tilburg uitdragen. Nikkels: ,,Als je weinig de bal krijgt en verdedigend een bijdrage kunt leveren, dan voelt dat ook goed. Je wordt zo een meer allround hockeyster.”

Tegenhouden na voorsprong

Met de verdediging van HC Tilburg, dat een vijftal spelers miste, was niets mis tegen Kampong. Aanvallend zag het eerste kwart er ook aardig uit. Dat leverde een goal op van Inge Dankers (strafcornerrebound). Maar daarna hield de thuisploeg vooral tegen. ,,Alsof we dan ineens denken dat we die 1-0 moeten behouden, waardoor we onbewust in de verdediging schieten”, analyseerde Nikkels. ,,De volgende stap is om een voorsprong te kunnen uitbouwen.”

Quote Het leren wat een wedstrijd nodig heeft en het balbezit koesteren, is nog een belangrijk aandachts­punt voor ons Ageeth Boomgaardt, hoofdcoach HC Tilburg

Ook hoofdcoach Boomgaardt merkte dat op. ,,We laten zien dat we kunnen aanvallen en streven ernaar om dat langere periodes te doen. Het leren wat een wedstrijd nodig heeft en het balbezit koesteren, is nog een belangrijk aandachtspunt voor ons.”

De organisatie stond als een huis, totdat Luna Fokke na een dik half uur verwoestend uithaalde: 1-1. Een onder druk staand HC Tilburg sleepte uiteindelijk wel een punt uit het vuur. ,,Als je kijkt hoe wij in de voorbereiding speelden en dat vergelijken met nu, dan hebben we al grote stappen gezet.” HC Tilburg is er nog lang niet in de jacht op handhaving, maar het eerste punt van dit kalenderjaar is binnen.

Scoreverloop: 13. Dankers (sc) 1-0, 37. Fokke 1-1.