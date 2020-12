Heeft een Helmonder echt een Amsterdamse coke-baas afgeknald en door de shredder gegooid?

Opschepperij, zegt hij zelf. Broodje-Aap. Hij had wat lopen blaten tegen twee kerels waarvoor hij vals geld mocht wegbrengen. De kerels waren echter undercover-agenten, op zoek naar de moordenaar van Patrick van Dillenburg.



Een cocaïnesmokkelaar. Deze verdween begin 2002, nadat hij vlak ervoor met een flinke partij was overvallen door -waarschijnlijk- Ronnie Brunswijk, maar kon ontkomen.



Liquidaties in dergelijke kringen kunnen vele daders hebben. Boze bazen, maar eerder loopjongens of ingehuurde professionals. Geen wonder dat de politie lang in het duister tastte. Dat de verdachte uiteindelijk dus uit Helmond kwam, zal niet hebben geholpen.