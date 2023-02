‘Heel jonge Bokkendonkers hebben nog nooit jeugdoptocht gezien’; nieuwe commissie trekt jeugdcarnaval Sint-Michielsgestel vlot

SINT-MICHIELSGESTEL - Corona heeft een gat geslagen in het JeugdJongerenKarnaval in Bokkendonk. ,,Een aantal bestuursleden stopte tijdens corona en een berg jongste Bokkendonkers heeft de helft van hun leven niet eens een jeugdoptocht gezien.”

Een splinternieuwe jeugdcommissie onder de vlag van de carnavalskoepel De Fidderoasie is in Sint-Michielsgestel opgestaan. ,,Wij trekken de boel weer vlot. Want het kan toch niet zo zijn dat de toekomstige generatie Bokkendonkers buitenspel komt te staan”, aldus de jeugdcommissieleden.

Jarenlang was het bestuur van JeugdJongerenKarnaval (JJK) in de weer om in ontmoetingscentrum De Huif van het jeugdcarnaval een succesverhaal te maken. De Huif werd gesloopt en De Meander werd de nieuwe thuisbasis van veel clubs en verenigingen, ook van de carnavalsvierders.

Maar tijdens een paar jaar corona stopte een aantal bestuursleden van JJK en zo dreigde Sint-Michielsgestel voor jonge kinderen en gezinnen met kindjes geen leuk carnavalsprogramma meer op poten te kunnen zetten.

Tussen wal en schip

Benny Ambrosius van de nieuwe jeugdcommissie onder de vlag van de Fidderoasie: ,,Een aantal van ons heeft de koppen bij elkaar gestoken. Want het kan toch niet zo zijn dat we breken met een mooie traditie en dat Bokkendonk verstoken moet blijven van een leuk carnavalsfeest voor de kleintjes en gezinnen met jonge kinderen. Voor iets oudere kinderen willen we ook wat. Want die dreigden ook tussen wal en schip te raken. Want zonder begeleiding van ouderen kunnen die geen feest vieren in de kroegen.”

Nu staat er voor deze carnaval wel weer een mooi programma op de rol. En de locatie is gemeenschapshuis de Meander. ,,De Meander is de best aangewezen plek. We mogen hier de muziekruimte gebruiken, maar ook de ruimte van de bibliotheek van Huis73 en de foyer van de Meander. Dan hebben we ruimte genoeg voor wat we met carnaval aan willen bieden.”

Mooi programma

De jeugdcommissie heeft drie dagen kunnen reserveren bij de Meander. Carnavalszondag, de maandag en de dinsdag. De zondag begint om 15.00 uur. ,,De uitslag van de optocht is natuurlijk bij de Meander. Maar daarna hebben we voor de jeugd een heel mooi programma dat duurt tot 23.00 uur. Met tal van doe-dingen en leuke muziek.”

De drie dagen staan bol van activiteiten voor kinderen. De jongsten kunnen naar een goochelshow en samen met een ballonexperts leuke ballonnenfiguurtjes maken. Er is een springkussen om op te spelen en in een ruimte kunnen kinderen lasergamen. Knutselen en schminken kan er ook. En er worden popcorn en suikerspinnen gemaakt.

In de kleine zaal is er een disco, speciaal voor de jeugd van 8 tot 14 jaar. ,,Voor al onze activiteiten kunnen we nog wel wat handjes gebruiken. Dus als er vrijwilligers zijn die ons willen ondersteunen, dan zijn ze welkom’’, geeft Ambrosius aan. Hij hoopt ondertussen dat ook jonge kinderen dit jaar meedoen aan de optocht. Op basisscholen wordt dat door de nieuwe commissieleden al onder de aandacht gebracht.



